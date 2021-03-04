На фоне жесткого противодействия администрации США, в Германии уже оценили фактическую готовность газопровода "Северный поток-2".

Один из финансовых партнеров проекта, немецкий концерн Uniper, оценил степень готовности трубопровода в 98%. Об этом передает ТАСС.

Компания ждет успешного завершения строительства "Северного потока-2" и считает проект важным для обеспечения энергобезопасности Европы.

"Мы думаем, что ситуация довольно хорошая. Россия обещает завершить строительство, мы не видим никаких технических рисков", - заявили топ-менеджеры Uniper.

Напомним, прокладка "Северного потока-2" была заморожена в декабре 2019 года из-за санкций Вашингтона. В феврале этого года баржа "Фортуна" возобновила прокладку труб в датских водах. Работу на этом участке планируется закончить в апреле, а полностью газопровод завершат к концу года. Нерешенными проблемами остаются сертифицирование и страхование маршрута. От сотрудничества с Nord Stream 2 AG отказались как минимум 18 европейских компаний.

Ранее "Страна" сообщала, что Байден считает "Северный поток-2" плохой сделкой для Европы.