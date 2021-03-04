В "Центрэнерго", где, как уже писала "Страна", недавно сменилось руководство, начали активно избавляться от "наследства" Коломойского.

В компании заявили, что впятеро снизили поставки электроэнергии компании "Юнайтед Энержди", которую связывают с Коломойским и которая ранее снабжала подконтрольные ему предприятия дешевым ресурсом. Также новое руководство "Центрэнерго" предупредило, что может вообще остановить поставки "Юнайтед Энерджи" якобы за долги, которых компания уже накопила больше 700 млн.

Также прошли сухи о том, что против прежнего менеджмента, который был связан с Коломойским, будут объявлены подозрения.

Между тем, по данным наших источников, в "Центрэнерго" еще остаются люди олигарха, и их задача якобы обеспечить "грамотное отступление", проще говоря - "замести следы".

"Страна" разбиралась, что сейчас происходит в "Центрэнерго" и останется ли Коломойский без дешевой электроэнергии.

"Показательно ломают схемы Коломойского"

Мы уже писали, как меняли руководство "Центрэнерго" и "представляли" его коллективу в сопровождении спецназа.

После смены топ-менеджмента, Фонд госимущества начал "зачищать" также набсовет.

Во главе набсовета руководитель ФГИ Дмитрий Сениченко поставил своего человека— экс-заместителя Дениса Кудина. Также в набсовете есть еще два выходца из Фонда — Олеся Шевчук и Полина Андриевская.

Но, как рассказал нам источник, близкий к "Центрэнерго", в набсовете остается два представителя от Коломойского — Михаил Столитний и Михаил Горбан.

То есть утверждать, что олигарх полностью лишился влияния на предприятие, пока преждевременно.

Между тем новый топ-менеджмент, которому поручили подготовку "Центрэнерго" к приватизации, уже буквально с первых дней начал проявлять недюжинную активность. И первым делом - ломать схемы Коломойского.

В пресс-службе "Центрэнерго" сообщили, что впятеро снизили поставки компании "Юнайтед Энерджи", которую называли "трейдером Коломойского".

Одно время она поставляла "Центрэнерго" газ "Укрнафты" (которую также контролирует Коломойский), на чем хорошо зарабатывала вся цепочка. А затем стала выкупать на госпредприятии дешевую электроэнергию и снабжать ею бизнес-империю олигарха.

При этом рассчитываться за электроэнергию с "Центрэнерго" не спешили.

В компании заявили, что "Юнайтед Энерджи" имеет просроченную задолженность в сумме 725 млн гривен, что не позволяет "Центрэнерго" рассчитываться за уголь.

"Долги перед шахтерами превысили 1,3 млрд, в том числе немало должна "Центрэнерго", - подтвердил нам глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

Впрочем, по его мнению, "Центрэнерго" не платила по счетам, чтобы выйти в плюс по итогам прошлого года (вместо убытков в 2 млрд в 2019 году, она получила прибыль 50 млн в 2020-м) и продемонстрировать ФГИ хоть какие-то "успехи" (к слову, за них Сениченко повалил экс-руководителя Александра Корчинского).

Теперь же "Центрэнерго" требует у "Юнайтед Энерджи" погасить часть задолженности (234 млн), пригрозив в обратном случае вообще прекратить поставки электроэнергии.

Стоит отметить, что "Юнайтед Энерджи" - самый крупный покупатель электроэнергии у "Центрэнерго". Причем он, по итогам прошлом года, снабжал ею не только предприятия Коломойского (в частности, ферросплавные заводы), но и бизнес-активы Ахметова (через "Д.Трейдинг"), Пинчука ("Днепросталь -Энерго" и "Днепросталь"), Максима Ефимова ("Де Трейдинг") и др.

Суточные закупки "Юнайтед энерджи" у «Центрэнерго» составляют порядка 1000 мегаватт-часов.

При этом, как говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук, долги в данном случае были скорее поводом для публичных разбирательств. "Скорее всего, показательно начали зачистку схем Коломойского, чтобы продемонстрировать, что нацелены все поменять на "Центрэнерго", — говорит он.

То есть даже если "Юнайтед Энерджи" полностью погасит долги, она все равно вряд ли остается главным клиентом "Центрэнерго".

В госкомпании заявили, что 2 марта впервые после смены руководства реализовали часть электроэнергии на рынке на сутки вперед по цене 1,53 гривны за киловатт, что на треть выше, чем госкомпания продавала по двухстороннему договору с "Юнайтед Энерджи".

Также, как сообщили "Стране" источники в правоохранительных органах, в ближайшее время планируется вручение подозрения ряду экс-топ-менеджеров "Центрэнерго", связанных с Коломойским.

"Сел на атом"

Мы уже писали, какие есть варианты по "Центрэнерго". В ФГИ заявили, что приватизация госкомпании будет уже в этом году, причем продавать ее собираются в связке с госшахтами. Также мы анализировали, кто может купить "Центрэнерго" и чьи люди заходят в компанию уже сейчас.

По мнению Корольчука, несмотря на показательную зачистку "Центрэнерго" от Коломойского, на самом деле олигарх уходит из госкомпании добровольно или почти добровольно.

"Коломойскому вряд ли интересна приватизация "Центрэнерго", тем более с шахтами. Он уже ее "поюзал" и получил, что можно. Да и дешевая электроэнергия "Центрэнерго" для него сейчас не критична - он крепко сел на электроэнергию "Энергоатома" и решает все потребности своих активов за счет этого источника. Вот если и оттуда его начнут вытеснять, действительно может быть "война", - отмечает Корольчук.

Еще в декабре прошлого года тот же "Юнайтед Энерджи" выкупил у "Энергоатома" электроэнергии с поставками до июня 2021 года (10,8 млн мегаватт-часов из выставленных 13,3 млн по цене 1150 гривен за мегаватт-час).

При этом "Энергоатом" пояснил "оптовую" продажу электроэнергии европейской практикой, а низкие цены - крупным и выгодным заказом.

"Мы не видим, кто подал заявку. Мы видим только цены и объем заявки. Но нам выгодно продавать большие объемы, чтобы покрывать наши большие потребности в деньгах", - пояснил вице-президент "Энергоатома" Хартмут Якоб в одном из недавних интервью.

"В принципе, все так. Другой вопрос - какие еще могли быть покупатели и почему они не получили доступа к дешевой атомной электроэнергии. Тут уже должны быть вопросы к регулятору и властям", - подытожил Корольчук.