Власти намерены снова ввести в Украине локдаун в случае, если большинство областей окажутся в "красной" зоне карантинных ограничений.

Об этом в ходе пресс-конференции по итогам первого года работы правительства в четверг, 4 марта, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Конечно, когда большая часть областей будет в "красных" зонах, скорее всего придется возвращаться к такой модели локдауна, который Украина уже проходила. Очень не хотелось бы этого делать, искренне говорю, поэтому тут следует еще раз обратиться к сознанию граждан и сказать следующее: "коронавирус никуда не делся", - сказал глава украинского правительства.

В то же время Шмыгаль заявил, что в начале кампании вакцинации от коронавируса угроза распространения Covid-19 сохраняется.

"Не нужно радовать себя иллюзиями, что вакцина всех спасет", - сказал премьер, добавив что процесс вакцинации в мире займет, как минимум, два года, на протяжении которых будет сохраняться необходимость соблюдения масочного режима.

Напомним, "красная" зона карантина уже действует в 3 областях из 24 (без Киева, имеющего специальный статус) - Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской. При этом еще семь областей находятся в одном шаге от "красной" зоны - сейчас там действуют "оранжевые" ограничения.

Ранее мы писали, что Шмыгаль объявил о начале уже третьей волны эпидемии коронавируса в Украине.

По данным Минздрава, прививки от коронавируса сделали 9 568 жителей Украины.