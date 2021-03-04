Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна пандемии коронавируса и допустил возвращение к жестким карантинным ограничениям.

Об этом Шмыгаль сказал в ходе пресс-конференции по случаю первого года работы Кабинета министров Украины в четверг, 4 марта.

"Мы видим каждый день рост количества заболевших. Надо констатировать, к сожалению, что в Украине началась третья волна пандемии коронавируса. Скорее всего, придётся возвращаться к модели локдауна, которая уже была в Украине. Хотя мне бы очень не хотелось. Общество, бизнес, правительство истощено ограничениями. Вакцина - это свет в конце тоннеля. Но вы видите, какой дефицит вакцин в мире, и сам процесс вакцинации займёт полтора-два года. Это время нам нужно как-то жить. Поэтому обращаюсь к сознательности граждан. Нам с коронавирусом придётся жить. Он никуда не делся. Возможно, будет и четвёртая волна, и пятая. Нужно соблюдать ограничения. Мы постараемся максимально управлять адаптивным карантином, но если мы увидим нагрузку на медицинскую систему, у нас не будет другого выхода. Кроме как ввести жесткий локдаун", - заявил премьер.

Сегодня стало известно, что в Украине зафиксировали первые случаи заражения новыми штаммами Сovid-19. Опасные штаммы обнаружены в Житомирской и Ивано-Франковской областях, которые находятся в "красной зоне".

Напомним, с 24 февраля в Украине снова начал действовать адаптивный карантин. В стране действуют четыре уровня эпидемиологической опасности: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Чем выше уровень опасности в области - тем более строгие вводятся ограничения. При этом "красная зона" в Украине расширяется.