Бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба, который, по версии экс-замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного, виновен в провале спецоперации по "вагнеровцам", находится под круглосуточной охраной полиции. Информация о том, что экс-главу разведывательного ведомства лишили охраны не соответствует действительности.

Об этом в четверг, 4 марта, информирует пресс-служба Нацполиции.

"В последнее время распространяется много слухов об оставлении без охраны бывшего руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василия Бурбы. Эта информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что генерал-лейтенант Бурба находится под охраной, так как он "выполнял особо важные задачи для защиты независимости и территориальной целостности, в том числе на территории, временно оккупированной врагом".

"Спецподразделения полиции круглосуточно охраняют Василия Бурбу и членов его семьи. Они будут находиться под охраной до тех пор, пока будет существовать угроза их жизни и здоровью", - заявили правоохранители.

Напомним, ранее украинские СМИ сообщили о лишении Бурбы охраны в связи с тем, что он якобы дал показания о причастности руководства страны к провалу операции украинских спецслужб по выманиванию "вагнеровцев" из России через Минск в июле 2020 года.

Тогда под Минском были задержаны 33 человека. Сразу же в Беларуси заявили, что они работали на ЧВК "Группа Вагнера" и прибыли на территорию республики для дестабилизации обстановки перед выборами президента.

Офис генпрокурора Украины направил белорусским коллегам обращение по поводу выдачи 28 человек, так как они подозреваются в незаконном участии в военных действиях на Донбассе. Однако уже 14 августа Беларусь передала задержанных Российской Федерации.

В то же время ряд политиков и журналистов, близких к Петру Порошенко, обвинили Банковую в госизмене в связи с делом задержанных в Минске "вагнеровцев". Они заявляли, что наемников выманили в Беларусь из РФ украинские спецслужбы, чтобы перевезти их в Украину и задержать и якобы у Зеленского решили сорвать операцию, чтобы не портить отношений с Россией.

"Страна" разбирались в различных версиях провала операции по поимке "вагнеровцев".