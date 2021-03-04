В Кремле выразили обеспокоенность в связи с обострением ситуации на Донбассе и заявили, что "обстрелы со стороны украинских формирований происходят все чаще".

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова сообщает РИА "Новости" в четверг, 4 марта.

"Мы фиксируем все чаще и чаще обстрелы территории Донбасса со стороны украинских вооруженных сил или разных формирований, которые у Украины имеются вблизи линии соприкосновения", - сказал Песков.

Кроме того, по его словам, украинские военные находятся в определенных зонах, в которых быть не должны.

"Мы фиксируем вход украинских военных в те зоны, где они не должны быть после завершения разведения. И все это повод для нашей серьезной обеспокоенности... Мы рассчитываем на то, что украинская сторона будет оставаться приверженной договоренности, которая была достигнута в рамках контактной группы, будет привержена подписи главы украинского государства под минским комплексом мер", - добавил представитель Кремля.

По его словам, в случае, если Киев не будет выполнять договоренности, то "это потребует дополнительного анализа перед тем, как будут приниматься необходимые решения".

Напомним, ранее полпред России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Борис Грызлов по итогам ее заседания обвинил Украину в системных нарушениях перемирия.

Также мы сообщали, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил об одностороннем выходе "ДНР" из режима перемирия.