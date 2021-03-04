Солист музыкального коллектива Сергея Михалка Brutto Сергей Королев, известный как Бразил, скончался в среду, 3 марта. Об этом говорится в сообщении коллектива Brutto в Facebook.

"Сегодня ушел наш брат — Бразил. Боец. Герой. Надежный Друг. Светлая Память тебе, Амиго! Ты Сражался до конца", — сказано в сообщении Brutto.

Сергею Королеву было 35 лет, последнее время он сражался с тяжелой болезнью - глиобластомой правого полушария головного мозга. В 2019-м Сергей перенес сложную операцию. Об этом написал коллега Королева по сцене, еще один вокалист Brutto Виталий Гурков.

"Сегодня ушел из жизни мой друг и брат по духу — Сергей "Бразил" Королев. Он был очень сильный и добрый человек, настоящий боец! Настоящий мужчина! Настоящий друг! В 2019 году он стойко перенес сложнейшую операцию и суровый диагноз — глиобластома правого полушария головного мозга 4 степени. Он сражался до конца! Последние слова которые я от него слышал, были такими: "Когда приедешь в Минск? Заходи в гости!". Мир тебе брат! Светлая память!..", — написал Гурков в Instagram.

Королев выступал в Brutto с основания коллектива в 2014, до этого работал финансистом, увлекался спортом. Его голос можно услышать в песне Гири из первого альбома Underdog.

Ранее "Страна" писала, что 19 января 2020 скончался Руслан Владыко – белорусский музыкант, гитарист и один из основателей группы "Ляпис Трубецкой".

Напомним, 3 марта стало известно, что на Ямайке умер друг детства Боба Марли и один из основателей культовой группы The Wailers

А днем ранее от тяжелой болезни умер актер из "Сватов" и звезда роликов о киевском метро