В Клубе Кабмина в четверг, 4 марта, подходит пресс-конференция премьер-министра Дениса Шмыгаля, посвящённая году работы правительства.

Об этом сообщает журналист "Страны".

В начале Денису Шмыгалю задали вопрос о кампании по вакцинации и большом количестве отказов от вакцинации.

"Коллективный иммунитет формируется при достижении 70% вакцинированных. Вакцинация добровольная. Началась вакцинация первого этапа - врачи и военные, а также люди старшего возраста. Всего этапов пять. В этом и следующем году мы видим возможность провакцинировать от 20 до 22 млн украинцев. Всего мы рассчитываем в ближайшее время получить 9 млн доз вакцины, то есть 4,5 млн человек смогут провакцинироваться в первом и втором квартале текущего года", - заявил Шмыгаль.

Но даже если половина граждан Украины готова вакцинироваться, есть часть вакцин, которые не успевают использовать. Такие вакцины вынуждены утилизировать. Но правительство хочет использовать их для граждан не из первой категории на вакцинацию.

"В нынешних условиях выбрасывать вакцину - это кощунство. Если остаются неиспользованные дозы, нужно привлекать людей из второго, третьего этапа вакцинации", - заявил Шмыгаль.

И сказал, что это будет осуществляться через электронную платформу записи на вакцинацию.

Премьер добавил, что есть идеи поднять приоритетность вакцинации журналистов и священников.

Шмыгаль также заявил, что планирует пройти публичную вакцинацию, как ранее это сделал президент Владимир Зеленский, министр здравоохранения Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Как только будет возможность и подойдёт моя очередь, я лично вакцинируюсь и приглашаю всех сделать то же самое", - сказал Шмыгаль.

Фото: Анастасия Товт, "Страна"

"Страна" следит за пресс-конференцией в онлайн-режиме.

Ранее мы рассказывали, что Шмыгаль анонсировал скорую поставку вакцины Pfizer в Украину.