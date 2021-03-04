В ближайшее время в Раду внесут законопроект о национализации АО "Мотор Сич", против китайского инвестора которого ввел санкции Зеленский.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии телеканалу "Прямой".

По словам Арахамии, документ внесут в Раду на этой или следующей неделе. Также глава фракции "Слуга народа" считает, что по вопросу национализации необходимо проводить переговоры с китайской стороной.

"Вы знаете, что там наложили санкции против китайских компаний, и это вопрос обороноспособности для того, чтобы урегулировать правовой статус компании", – сказал он.

Арахамия заявил, что сейчас у "Мотор Сич" полностью неопределенное состояние, тогда как это градообразующее предприятие и на нем работают "десятки тысяч людей", которые обращаются к профильному комитету парламента и просят определить его статус и будущее.

Напомним, китайская компания Skyrizon за отказ Украины допускать ее на "Мотор сич" может отсудить более 3,5 млрд долларов.

Также мы писали о том, что недавно Зеленский ввел санкции против китайских владельцев "Мотор Сичи". Китай в ответ на это отправил ноту Киеву.