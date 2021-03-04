В Кривом Роге попытка сотрудников ГСЧС снять с дерева кошку закончилась ее падением с дерева. На видео видно, как спасатели направили на кошку мощную струю воды, чтобы заставить ее спрыгнуть, однако, как сообщают свидетели, в результате неудачного падения животное получило травмы и в итоге погибло.

Видео не для слабонервных. На последней минуте видеоролика животное падает с дерева и плашмя бьется об асфальт. "Везите к ветеринару, спасете", - комментирует ситуацию оператор.

"дело было так: кошка залезла на дерево и просидела всю ночь там, на следующий день хозяйка кошки вызвала МЧС дабы помочь достать кота, итоги мы видим на видео", - пишет в описании к ролику автор.

Видео очевидцев с другого ракурса, где лучше видна работа пожарного шланга.

Согласно информации свидетелей, животное спасти не удалось и оно погибло. В свою очередь в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области заверили, что кошка осталась жива. В сообщении в Facebook информацию о гибели животного назвали фейком, уточнив, что "по словам хозяйки, кошка не пострадала".

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