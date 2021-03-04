Супруга футболиста Павла Мамаева, которого приговорили к колонии общего режима за резонансную драку, Алана Мамаева выставила себя не в лучшем свете. Она заявила, гордится тем, что у нее нет высшего образования. Кроме того, она сказала, что считает себя "ленивой" и "бестолковой".

Об этом она рассказала в интервью "Комсомольской правде".

"То, что со мной такой мужчина, считаю своим достижением. Я никогда не буду работать. Я бестолковая. Я не смогу никогда чем-то управлять. Я ленивая. У меня нет высшего образования и я этим горжусь. Я этого никогда не скрывала никогда. Я его могла купить пятнадцать тысяч раз, как это сделали почти все мои знакомые. На хрена?...", - сказала Алана.

Напомним, 8 мая 2019 года Пресненский суд Москвы вынес приговор футболистам Александру Кокорину, Павлу Мамаеву и еще двум обвиняемым по громкому делу о драках в Москве. Мамаев осужден на год и пять месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Уголовное преследование футболистов началось после инцидента в московском ресторане "Кофемания", где компания, в которой отдыхали спортсмены начала подшучивать над чиновником минпромторга Денисом Паком, который пришел в кафе на рабочую встречу. Молодые люди сравнили внешность Пака с исполнителем хита Gangnam Style - южнокорейским поп-исполнителем PSY.

Чиновник возмутился подобным сравнением и оскорбил молодых людей. В ответ Кокорин нанес ему удар стулом. Пострадал в нем и Сергей Гайсин, гендиректор научного центра в области развития автомобилестроения, который пришел на встречу с Паком.

После разбирательств суд вынес приговор футболистам.