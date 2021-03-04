В Украине ширится госизмена. Такое впечатление создается из последних сообщений СБУ.

Подозрения по 111-й статье выписываются все чаще.

Причем в том числе политологам и журналистам. И ходят слухи, что эта практика будет расширена.

Как и почему это происходит - разбиралась "Страна".

Кто такой Юрий Дудкин и за что его арестовали

24 февраля утром домой к украинскому политологу Юрию Дудкину пришли с обыском. Ему вручили подозрение по двум статья - в госизмене и нарушении равноправия граждан. Затем Дудкина задержали и арестовали на два месяца.

Вечером того же дня СБУ рассказала, за что эксперту шьют столь тяжкую статью - государственную измену.

Дудкин, по версии ведомства, создал сеть из веб-ресурсов, которые, кроме прочего, за вознаграждение публиковали материалы - якобы по заказу сотрудников российского Первого канала и сайта NewsFront (оба ресурса заблокированы в Украине).

Правда, судя по тем данным, что опубликовала украинская спецслужба, занимался Дудкин обычной репортерской работой. На аудиозаписях, которые опубликовала СБУ, видно, как редактор программы "Время покажет" на Первом канале дает ему два задания.

Первое - поехать в Славянск и сделать видеосюжет из музея, где проводили выставку ко Дню защитника Украины. Там, среди прочих экспонатов, оказалась форма дивизии СС "Галичина". И в эфире Дудкин негативно отзывается о данном факте (за что, видимо, ему и вменяют "нарушение равноправия граждан").

Второе включение Дудкина в эфир "Времени" - один из киевских маршей националистов.

Далее СБУ публикует скриншоты переписки, на которых за эту работу россияне перечисляют Дудкину гонорар. Что также чем-то удивительным назвать нельзя - репортерам, как и сотрудникам СБУ, за их работу обычно платят.

Конечно, данная история вряд ли связана с госизменой. Работать за гонорар за зарубежные, в том числе и российские СМИ - украинскими законами не запрещается. Даже если они заблокированы в Украине.

Никаких государственных секретов Украины Дудкин России не передавал, шпионажем не занимался (по крайней мере, таких фактов следствие не приводит). То есть, по сути, обвиняют украинца за внештатное сотрудничество с российскими медиа. И высказывание своего негативного мнения к происходящим в Украине событиям.

Правда, если рассмотреть статью 111, то следствию придется доказать, как именно работа Дудкина на Первый канал повредила суверенитету и территориальной целостности Украины. И почему его деятельность СБУ считает подрывной. С учетом еще и того, что украинцы смотреть Первый канал массово вообще не могут.

Пока этой причинно-следственной связи спецслужба не показала. Но уже сейчас по данной статье можно закрывать человека на 15 лет.

Как пытались освободить Дудкина

После ареста политолога его защита подала апелляцию на меру пресечения. Юрия Дудкина хотели взять на поруки депутаты от ОПЗЖ Илья Кива и Виктор Черный.

Заседание должно было состояться сегодня, 4 марта. Однако, как оказалось, подозреваемого не доставили в суд.

"Перенесли на 18 марта в связи с тем, что из суда первой инстанции не пришли документы на рассмотрение. К слову, подозреваемый в зал суда доставлен не был, хотя мы на этом настаивали", - сообщил Кива.

После нескольких минут разговора адвоката Геннадия Борисычева с судьей заседание перенесли на 18 марта.

То есть уже видно, что пересмотр меры пресечения Дудкину максимально затягивают.

"Суд решит то, что ему скажут. Скажут закрыть Дудкина - его закроют. А потом просто будут годами продлевать меру пресечения. Скажут закрыть любого другого - его тоже закроют. Или назначат залог, который невозможно собрать. По сути, это то же самое, что и терроризм, взятие заложников. В Украине создается прецедент - будут брать заложников и ждать, пока их выкупят", - говорит Денис Невядомский, глава "Всеукраинской ассоциации судей в отставке", который сейчас также помогает родным и друзьям Дудкина в его защите.

Почему вернулись дела по госизмене и кто следующий?

Ходят слухи, что пример Дудкина будет не единственным. Газета "Вести" со ссылкой на свои источники сообщила, что готовится подозрение в госизмене известному украинскому политологу Михаилу Погребинскому - главе Киевского центра политических исследований и конфликтологии, который в свое время был советником Виктора Медведчука еще в бытность того главой администрации президента Леонида Кучмы.

Сам Михаил Погребинский в разговоре со "Страной" отметил, что ему также поступала информация, что против него могут сфабриковать дело.

"Что мне известно, кроме той информации, которую уже публиковали журналисты? Что эта тема обсуждается теми людьми, кто принимает решения. Мне также известно, что само решение пока не принято, но может быть принято в любой день, сегодня, завтра или когда-нибудь в будущем. В виду того, что надо зачистить это поле. Здесь также накладываются плоды сотрудничества Офиса президента с Вашингтоном. Мы знаем, что есть очевидная позиция американского посольства, что все, что касается Медведчука, надо зачистить. Наказать его, его семью, друзей, отобрать бизнес. Почему - потому что он открыто говорит, что он против внешнего управления, он начал говорить о биологических лабораториях и прочие вещи, которые не нравятся посольству. Поэтому его команду надо зачистить. Речь идет не только обо мне, в их понимании надо зачистить всех. Что касается слухов, что есть какие-то записи передачи денег или какого-либо финансирования со стороны РФ, - это совершенно исключено. Это невозможно мне предъявить вообще. Что возможно - это только осуждение за мыслепреступление", - сказал "Стране" Погребинский.

Отметим, что несколько лет назад, во время президентства Петра Порошенко, в Украине уже готовилось так называемое "дело политологов".

Тогда в политических кругах обсуждали, что власти планирует провести показательные процессы в отношении политэкспертов, которые критически оценивают происходящее в стране. План был такой: уличить политологов в работе на Кремль, а затем инкриминировать им государственную измену.

Но тогда до показательных посадок политических экспертов дело так и не дошло. Команда Порошенко расправлялась с неугодными ей журналистами, а затем включилась в предвыборную борьбу, которая закончилась для бывшего президента провалом на выборах.

Теперь по тому же сценарию может пойти Офис уже нынешнего главы государства - Владимира Зеленского.

"Страна" опросила коллег Погребинского - возможно ли при нынешней власти новое "дело политологов" и как они к этой перспективе относятся.

Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики

Уже сам факт появления таких слухов играет роль инструмента определенного запугивания всей экспертной среды, всех политологов, комментаторов, людей, работающих в медиа. Можно сказать, что это уменьшает критику власти. Ведь включает механизмы самоцензуры для экспертов и журналистов. Можно спрогнозировать, что многие из них станут более осторожны и лояльны к власти.

Андрей Золотарев, глава аналитического Центра "Третий сектор"

Журналистское сообщество первым провалило тест на сплоченность во время закрытия телеканалов. Пока одни журналисты защищали каналы и доказывали, что это внесудебная расправа с неугодными СМИ, другие журналисты радовались и потирали руки. Точно так же экспертная среда разделится по делу политологов. Для одних - очевидна расправа с экспертами, которые не боятся идти против власти. Для других - это повод для радости, что пресекают любое инакомыслие. Мы видим, что не первый раз наша "избушка" подступается к делу политологов. Вообще со времен НКВД традиции не изменились, и есть простой сценарий для всех нелояльных граждан. Даже если дело высосано из пальца, надо же как-то пополнять обменный фонд. То, что с доказательной базой у «конторы» будет все не найс, это вообще никого не интересует. Дела могут шить кому угодно. Мы видим, что нехватка профессионализма начала заменяться полетом фантазии. Эти вещи работают, но до поры до времени. Под колпак посадить всех не могут. Если слишком сильно закручивать гайки - в конце срывается резьба.

Владимир Фесенко, глава Центра прикладных политических исследований "Пента"

Ко мне уже обращались многие журналисты с просьбой прокомментировать эти слухи. Даже источник этой информации вызывает определенные вопросы. То есть, похоже, что речь идет о целенаправленной информационной кампании. Может быть, у кого-то какие-то подозрения есть, что будет какое-то дело против политологов. Но пока я вижу подогрев ажиотажа: "Ах какие товарищи у нас при власти, хотят наказать невинных несчастных политологов". Поэтому я не хочу комментировать такие слухи. Я думаю, их распускают те, кто хочет создать такое мнение в обществе. Если будет это дело - тогда будем комментировать, а будет оно или нет, я не знаю. У меня нет оснований или фактов, чтобы об этом говорить. То, что Погребинский - давний советник, давний друг Медведчука, я знаю. И, судя по всему, эта дружба эти отношения продолжаются до сих пор. Но это не основание для уголовного дела. Кстати, я напомню, что и уголовных дел против Медведчука нет, санкции есть, но дел нет. Если уголовные органы найдут основания для открытия дел, тогда и нужно будет их анализировать. А слух - не является информационным поводом.