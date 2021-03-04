Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало процедуру последовательной экспертизы (rolling review) российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Экспертиза необходима для регистрации препарата в Евросоюзе.

Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Так, решение о начале процедуры приняли исходя из результатов лабораторных и клинических исследований вакцины на взрослых. В ходе экспертизы EMA будет проводить оценку соответствия "Спутника V" стандартам Евросоюза по качеству, безопасности и эффективности.

"Партнерство по вакцине должно стоять выше политики, и сотрудничество с EMA является отличным примером, который подтверждает, что только объединение усилий способно победить пандемию. Одобрение EMA позволит обеспечить вакциной "Спутник V" 50 миллионов жителей ЕС, начиная с июня 2021 года", - сказал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

В то же время Европейский регулятор рассчитывает, что оценка вакцины пройдет в более краткие срок, из-за работы, проделанной во время непрерывного обзора. При этом препарат оценят по всем обычным стандартам ЕС.

Напомним, "Спутник V" уже зарегистрировали в Молдове. Также Словакия закупила вакцину "Спутник V" не дожидаясь разрешения Евросоюза.

Также сообщалось, что первой из стран Европейского союза использование "Спутника V" одобрила Венгрия.