В четверг, 4 марта, украинского журналиста и политолога Юрия Дудкина, которого подозревают в государственной измене, не привезли в суд на апелляцию по мере пресечения.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

По словам адвоката политолога Геннадия Борисычева, Дудкина не привезли на суд, ссылаясь на то, что "его не заказали". Борисычев указал судье на пункт в документе, в котором защита конкретно "заказывала" подозреваемого, то есть просила обязательно доставлять его на слушание.

Несколько минут длился диалог судьи с адвокатом, после чего судья покинула зал. Следующее заседание состоится 18 марта.

По мнению нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы, который вместе с однопартийцем Виктором Черным хочет взять Дудкина на поруки, перенос заседания связан с задержкой в передаче документов.

"Перенесли на 18 марта в связи с тем, что из суда первой инстанции не пришли документы на рассмотрение. К слову, подозреваемый в зал суда доставлен не был, хотя мы на этом настаивали", - сообщил Кива.

Напомним, в среду, 24 февраля, к украинскому журналисту Юрию Дудкину пришли с обыском силовики. Журналиста подозревают в государственной измене.

По версии СБУ, Дудкин "по заданию российских кураторов" якобы создал сеть из нескольких интернет-ресурсов и распространял через нее "заказной контент, направленный на разжигание межнациональной розни". 25 февраля суд арестовал Дудкина на 2 месяца. Защита и друзья Дудкина считают дело полностью сфабрикованным властями.