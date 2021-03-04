В Дании, правоохранители разоблачили деятельность незаконного завода по производству табачной продукции. В результате были арестованы 13 человек, среди них есть граждане Украины и Польши, которые работали на фабрике.

Об этом сообщило издание TV2.

В ходе крупной операции Special Investigation West (SEV) правоохранители выявили нелегальную сигаретную фабрику в Вамдрупе. Кроме табачной готовой продукции, там обнаружили 13 иностранцев, среди которых были украинцы и поляки. Они были арестованы. Также на фабрике обнаружили большое количество профессионального производственного оборудования. Вечером во вторник, 2 марта, правоохранители сожгли 11 миллионов нелегальных сигарет.

"По нашему мнению, задержанные уже давно производили крупные партии нелегальных сигарет", - заявили правоохранители.

Задержанные иностранцы возрастом от 32 до 70 лет. Все они обвиняются в крупной контрабанде табака-сырца, который должен был использоваться для незаконного производства. Судебное закрытое заседание по их делу состоится 4 марта.

Ранее мы рассказывали, что на границе с Польшей украинцы нелегально перелезли через забор прямо во время брифинга пограничников.

Также писали, что в прошлом году в Польше арестовали 22 украинцев на нелегальной табачной фабрике.