Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о госслужбе, который возвращает полномочия исполняющим обязанности министров и делает и.о. министров фактически полноценными главами министерств.

Об этом в четверг, 4 марта, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Также Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы" восстанавливает процедуру проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы всех категорий.

"В течение шести месяцев со дня вступления в силу этого документа необходимо объявить конкурсы на должности, которые занимают лица, с которыми ранее были заключены контракты о прохождении государственной службы на период действия карантина из-за распространения Covid-19", - сообщили в Офисе президента.

Кроме этого закон отменяет положение, согласно которому субъект назначения может принять решение об увольнении государственного служащего с должности категории "А" по ​​собственной инициативе, по представлению премьер-министра Украины или соответствующего министра или руководителя центрального органа исполнительной власти (руководителя государственного органа) в течение четырех месяцев со дня назначения главы правительства или соответствующего министра или руководителя государственного органа.

Напомним, соответствующий законопроект №4531 Рада приняла еще в середине февраля. Однако он был ветирован президентом Владимиром Зеленским. Глава государства вернул документ парламенту со своими предложениями - они касались полномочий и.о. министров. После этого Рада приняла законопроект с правками Зеленского во втором чтении 23 февраля.

Также мы писали о том, что принятие этого закона позволит и.о. министра энергетики Витренко, которого Раде дважды не удалось назначить министром, получить полномочия.