С понедельника, 8 марта, начинается неделя Масленицы. А впереди длинные трехдневные выходные, когда можно проявить себя настоящей мастерицей на кухне и выпечь особенные, самые тонкие или ажурные блинчики. Дырястые блинчики вкуснее всего есть теплыми без начинки или со сладким топингом, а тонкие подойдут, чтобы заворачивать в них разнообразные начинки - творог, капусту, мясо и другие (перечень самых вкусных мы опубликуем ниже).

Рецепт № 1 - тесто на кефире и горячей воде

Блины с множеством дырочек называют ажурными. Они воздушные и тонкие, нежные - в середине и хрустящие по краям. Чтобы тесто вышло идеальным нужно знать несколько важных правил:

Кефир должен быть комнатной температуры Вода - горячая, но не кипяток Яйца с сахаром, солью и растительным маслом лучше взбивать венчиком, а не миксером.

Ингредиенты следующие:

3 яйца

250 мл кефира жирностью 2,5%

горячая вода - 500 мл

450 г муки

2 ст.л. сахара

5 ст.л. подсолнечного масла

1 ч.л. соды

1 ч.л. соли

Способ приготовления:

Тщательно в течении минуты-двух взбиваем венчиком яйца с сахаром, солью и растительным маслом. Добавляем теплый кефир. Муку с содой также смешиваем и добавляем в яичную смесь. Вымешиваем венчиком, чтобы получилась однородная густая смесь без комочков. Горячую воду вливаем тонкой струей, постоянно помешивая венчиком, чтобы получилось жидкое тесто. Оно должно тонко стекать с половника на горячую сковороду.

Далее смазываем сковороду маслом и хорошо разогреваем. Жарим блинчики на среднем огне с двух сторон до готовности.

Рецепт № 2 - тесто на молоке и дрожжах

Этот рецепт ажурных блинов особенный - такие блинчики лучше подавать со сладким топингом.

Чтобы тесто замешивалось легче также используйте продукты комнатной температуры. Не нужно добавлять больше сахара, чем указано в рецепте, чтобы блины не начали пригорать по краям. Не переборщите с замешиванием теста, чтобы блинчики не вышли жесткими. Если блинчики рвутся - добавьте в него больше муки, но учтите, что тесто на тонкие блинчики не бывает густым.

Ингредиенты:

500 г муки

10 г сухих дрожжей

2 яйца

3,25 стакана молока

2 ст.л. растительного масла

2 ст.л. сахара

1 ч.л. соли



Способ приготовления:

Сухие дрожжи разводим в емкости подогретым молоком (1/4 стакана), добавляем сахар и соль. Отставляем в теплое место, чтобы дрожжи подошли.

Яйца взбиваем с сахаром, солью, добавляем просеянную молоко, аккуратно вливаем теплое молоко, регулярно помешивая венчиком. Затем вливаем сюда же дрожжи. Перемешиваем до однородной массы, чтобы не образовались комки. Добавляем растительное масло, размешиваем. Накрываем тесто крышкой и отставляем его в теплое место, чтобы подошло.

Тесто должно подходить около 2 часов. Каждые полчаса его нужно перемешивать, чтобы не "убежало".

Дальше можно выпекать блинчики как обычно.

Рецепт № 3 - блины на 1 л. молока

1 л. молока 2,6%

4 яйца

500 г муки

2 ст.л. масла

1,5 ст.л. сахара

0,5 ч.л. соли

Для этого рецепта нужно взбить в миске яйца и сахар. Сюда же влить часть подогретого молока, немного посолить и перемешать. Постепенно добавляем муку, соду, соль с маслом. Снова перемешиваем. Добавляем оставшееся молоко и взбиваем. Тесто должно быть жидким.

Разогреваем сковороду и обжариваем блин с двух сторон до золотистого цвета.

Рецепт № 4 - блины на молоке без яиц

300 г муки

2 ст.л. сахара

щепотка соли

щепотка ванилина

500 мл молока

2 ст.л. растительного масла + масло для смазывания сковороды

Смешиваем муку, сахар, соль и ванилин. Вливаем понемногу молоко, перемешивая до однородности. Добавляем масло в тесто и оставляем его на 20 минут в покое.

Раскаляем сковороду, смазанную маслом. Далее обжариваем блины на среднем огне до готовности.

Рецепт № 5 - на воде

Блинчики на воде - самые простые и диетические. Подходят для различных начинок и делаются очень быстро. Главный секрет их приготовление один: чтобы блин получился красивым и тонким, нужно хорошо нагреть смазанную маслом сковороду. Затем наливаем на середину немного теста и быстрым движением прокручиваем сковороду вокруг оси.

Ингредиенты:

600 мл кипяченой воды (комнатной температуры)

3 яйца

190 г муки

1 ст. л. растительного масла

щепотка соли

растительное масло для жарки

Взбиваем яйца с водой и солью венчиком. Муку вводим по одной ложке, продолжая взбивать. В тесто добавляем растительное масло, чтобы получилось однородное тесто без комочков. Смазываем сковороду маслом и начинаем жарить наши блинчики, складывая их в стопку.

Самые вкусные начинки для блинчиков

Блинчики можно нафаршировать мясной, творожной, грибной начинкой и просто вареньем, сгущенным молоком или медом. Но мы предлагаем попробовать такие начинки: