С понедельника, 8 марта, начинается неделя Масленицы. А впереди длинные трехдневные выходные, когда можно проявить себя настоящей мастерицей на кухне и выпечь особенные, самые тонкие или ажурные блинчики. Дырястые блинчики вкуснее всего есть теплыми без начинки или со сладким топингом, а тонкие подойдут, чтобы заворачивать в них разнообразные начинки - творог, капусту, мясо и другие (перечень самых вкусных мы опубликуем ниже).
Рецепт № 1 - тесто на кефире и горячей воде
Блины с множеством дырочек называют ажурными. Они воздушные и тонкие, нежные - в середине и хрустящие по краям. Чтобы тесто вышло идеальным нужно знать несколько важных правил:
- Кефир должен быть комнатной температуры
- Вода - горячая, но не кипяток
- Яйца с сахаром, солью и растительным маслом лучше взбивать венчиком, а не миксером.
Ингредиенты следующие:
- 3 яйца
- 250 мл кефира жирностью 2,5%
- горячая вода - 500 мл
- 450 г муки
- 2 ст.л. сахара
- 5 ст.л. подсолнечного масла
- 1 ч.л. соды
- 1 ч.л. соли
Способ приготовления:
Тщательно в течении минуты-двух взбиваем венчиком яйца с сахаром, солью и растительным маслом. Добавляем теплый кефир. Муку с содой также смешиваем и добавляем в яичную смесь. Вымешиваем венчиком, чтобы получилась однородная густая смесь без комочков. Горячую воду вливаем тонкой струей, постоянно помешивая венчиком, чтобы получилось жидкое тесто. Оно должно тонко стекать с половника на горячую сковороду.
Далее смазываем сковороду маслом и хорошо разогреваем. Жарим блинчики на среднем огне с двух сторон до готовности.
Рецепт № 2 - тесто на молоке и дрожжах
Этот рецепт ажурных блинов особенный - такие блинчики лучше подавать со сладким топингом.
- Чтобы тесто замешивалось легче также используйте продукты комнатной температуры.
- Не нужно добавлять больше сахара, чем указано в рецепте, чтобы блины не начали пригорать по краям.
- Не переборщите с замешиванием теста, чтобы блинчики не вышли жесткими.
- Если блинчики рвутся - добавьте в него больше муки, но учтите, что тесто на тонкие блинчики не бывает густым.
Ингредиенты:
- 500 г муки
- 10 г сухих дрожжей
- 2 яйца
- 3,25 стакана молока
- 2 ст.л. растительного масла
- 2 ст.л. сахара
- 1 ч.л. соли
Способ приготовления:
Сухие дрожжи разводим в емкости подогретым молоком (1/4 стакана), добавляем сахар и соль. Отставляем в теплое место, чтобы дрожжи подошли.
Яйца взбиваем с сахаром, солью, добавляем просеянную молоко, аккуратно вливаем теплое молоко, регулярно помешивая венчиком. Затем вливаем сюда же дрожжи. Перемешиваем до однородной массы, чтобы не образовались комки. Добавляем растительное масло, размешиваем. Накрываем тесто крышкой и отставляем его в теплое место, чтобы подошло.
Тесто должно подходить около 2 часов. Каждые полчаса его нужно перемешивать, чтобы не "убежало".
Дальше можно выпекать блинчики как обычно.
Рецепт № 3 - блины на 1 л. молока
- 1 л. молока 2,6%
- 4 яйца
- 500 г муки
- 2 ст.л. масла
- 1,5 ст.л. сахара
- 0,5 ч.л. соли
Для этого рецепта нужно взбить в миске яйца и сахар. Сюда же влить часть подогретого молока, немного посолить и перемешать. Постепенно добавляем муку, соду, соль с маслом. Снова перемешиваем. Добавляем оставшееся молоко и взбиваем. Тесто должно быть жидким.
Разогреваем сковороду и обжариваем блин с двух сторон до золотистого цвета.
Рецепт № 4 - блины на молоке без яиц
- 300 г муки
- 2 ст.л. сахара
- щепотка соли
- щепотка ванилина
- 500 мл молока
- 2 ст.л. растительного масла + масло для смазывания сковороды
Смешиваем муку, сахар, соль и ванилин. Вливаем понемногу молоко, перемешивая до однородности. Добавляем масло в тесто и оставляем его на 20 минут в покое.
Раскаляем сковороду, смазанную маслом. Далее обжариваем блины на среднем огне до готовности.
Рецепт № 5 - на воде
Блинчики на воде - самые простые и диетические. Подходят для различных начинок и делаются очень быстро. Главный секрет их приготовление один: чтобы блин получился красивым и тонким, нужно хорошо нагреть смазанную маслом сковороду. Затем наливаем на середину немного теста и быстрым движением прокручиваем сковороду вокруг оси.
Ингредиенты:
- 600 мл кипяченой воды (комнатной температуры)
- 3 яйца
- 190 г муки
- 1 ст. л. растительного масла
- щепотка соли
- растительное масло для жарки
Взбиваем яйца с водой и солью венчиком. Муку вводим по одной ложке, продолжая взбивать. В тесто добавляем растительное масло, чтобы получилось однородное тесто без комочков. Смазываем сковороду маслом и начинаем жарить наши блинчики, складывая их в стопку.
Самые вкусные начинки для блинчиков
Блинчики можно нафаршировать мясной, творожной, грибной начинкой и просто вареньем, сгущенным молоком или медом. Но мы предлагаем попробовать такие начинки:
- из красной икры
- курицы и грибов
- печени трески
- малосольной красной рабы и авокадо
- творога, красной рыбы и укропа
- соленой сельди, яйца и маринованного лука
- начинка из капусты
- яблочная начинка с добавлением корицы