На заседании в среду, 3 марта, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №4049. Документом, среди прочего, предлагается позволить пожизненно осужденным просить о замене наказания.

Текст законопроекта обнародован на сайте парламента.

Проект закона был инициирован премьер-министром Денисом Шмыгалем. Его полное название - "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно выполнения решений Европейского суда по правам человека".

В случае принятия документа, осужденные к пожизненному лишению свободы, которые на день вступления в силу закона отбудут более 10 лет назначенного судом наказания, получат право на замену такого наказания. Они смогут просить о лишении свободы сроком от 5 до 20 лет, однако общий срок такого наказания не должен быть меньше 25 лет.

При этом сейчас такой возможности не предусмотрено. Европейский суд по правам человека в своем решении "Петухов против Украины (№ 2)" заявлял, что это нарушает статью 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Напомним, этим же законопроектом предлагается отменить админарест за хранение наркотиков без цели сбыта и распитие алкоголя публично.

Также мы писали о том, что сегодня Рада рассмотрит законопроекты об азартных играх, рекламн, электронных сигаретах.