Верховная Рада во время заседания в четверг, 4 марта, рассматривала три законопроекта о внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Однако нардепы не приняли ни один закон.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Рада провалила голосование за законопроект №4351-2 "Проект закона о внесении изменений к Закону Украины "О государственном регулировании деятельности насчёт организации и проведения азартных игор". За проголосовало всего 180 народных избранников.

Также провалили голосование за законопроект №4351 за возвращение на доработку субъекту права законодательной инициативы проекта закона о внесении изменений в закон Украины "О государственном регулировании деятельности организации и проведении азартных игр". За проголосовало всего 212 депутатов.

Напомним, 14 июля 2020 года Верховная Рада легализовала игорный бизнес в Украине. Однако позже в законе обнаружили коллизию в пункте определения правовых основ осуществления государственного регулирования хозяйственной деятельности в сфере организации и проведения азартных игр в Украине, определены правовые, экономические, социальные и организационные условия функционирования азартных игр.

"Страна" ранее разбиралась, что происходит с игорным бизнесом в Украине.