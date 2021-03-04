В четверг, 4 марта, в США может снова произойти штурм Капитолия. Из-за этого Палата представителей США перенесла рассмотрение законопроекта по реформе полиции.

Об этом сообщает CNN.

ФБР и Министерство внутренней безопасности США располагают информацией, что экстремисты договариваются захватить Конгресс 4 марта. Однако имело ли продолжение это обсуждение, не известно. Один из информированных собеседников в спецслужбах заявил, что речь идет об общении пользователей онлайн-чатов, которые прямо не указывают на решительные действия против Конгресса.

Полиция Вашингтона подтвердила, что получила разведданные по "возможному сговору с целью штурма Капитолия определенной группой в четверг, 4 марта". Поэтому здание и прилегающую территорию в настоящее время укрепили дополнительными силами безопасности.

Сторонники теории сговоров QAnon считают, что 4 марта состоится инаугурация бывшего президента Дональда Трампа. Между 1793 и 1933 годами инаугурация часто приходилась на 4 марта или около этой даты.

Напомним, в начале года сторонники Трампа штурмовали Конгресс. Трампистам удалось на время сорвать признание победы Байдена на выборах. Однако, после того как их разогнали, конгрессмены и сенаторы все же утвердили нового лидера страны.

Также мы писали о том, что в США по делу о штурме Капитолия арестовали 280 человек.