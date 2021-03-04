В Армении оппозиция отвергла предложение премьера страны Никола Пашиняна провести внеочередные парламентские выборы, чтобы урегулировать политический кризис.

Об этом сообщает DW.

"Мы не согласны на их проведение, если Пашинян будет находиться у власти", - заявил кандидат оппозиции на пост премьер-министра Вазген Манукян перед участниками митинга в Ереване.

Оппозиция требует отставки Пашиняна, а после этого - формирования временного правительства. Потом, в течение года, могут быть назначены внеочередные выборы.

"Мы увидели, как он с привлечением административного ресурса собрал митинг, привел 15 000 человек из областей, мы увидели, как он вел войну, и мы не хотим, чтобы он точно так же провел выборы", - заявили представители оппозиции.

Напомним, 1 марта в Ереване противники Пашиняна ворвались в правительственное здание. Они требовали отставки премьера.

Также мы писали о том, что оппозиция в Армении предложила премьеру Пашиняну политическую сделку. Предлагалось отказаться от идеи уволить начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна. Взамен оппозиция обещала в случае отставки Пашиняна и назначения внеочередных парламентских выборов не выдвигать какую-либо кандидатуру на этот пост.