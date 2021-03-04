Известная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и выступает в России, в Instagram-сториз разместила серию фотографий без макияжа и прически. На фотографиях артистка примерила на себя довольно экстравагантный образ.

Она полностью облачилась в черный кожаный костюм для выхода в свет - надела куртку и брюки-клеш, топ с переплетениями и глубоким декольте. Певица дополнила образ клатчем и полусапожками с острым носом на каблуке.

Несмотря на откровенный наряд, Светлана Лобода совершенно не накрашена и без прически. Вероятно, это видео она снимала еще в момент сборов и не успела завершить образ до конца.

Ранее в сеть также попадали фотографии Лободы без косметики. Певица редко наносит мейк-ап в повседневной жизни, предпочитая сценическому имиджу натуральную красоту.

На пятницу, 5 марта, Светлана Лобода готовит премьеру клипа на песню "Родной".

"Оно не для тех, кто ждёт трюки и спецэффекты. Оно для тех, чьё сердце способно любить и сопереживать", - написала певица в своей соцсети.

Напомним, Светлана Лобода была участницей популярного трио "ВИА Гра". Она успела сняться в мюзикле "Сорочинская ярмарка" и клипе на песню "Биология", после чего рассталась с продюсерами и выбрала сольную карьеру.

Ранее стало известно, что Светлана Лобода в последний момент решила не исполнять свой номер на церемонии вручения "Золотого граммофона". Оказалось, что у исполнительницы Мари Краймбрери в номере присутствует такая же ванна, как и у Светланы Лободы, очем исполнительница узнала накануне выступления. Кроме того, организаторы решили поставить номера рядом, что разгневало Лободу.

Как писала "Страна", в свой день рождения певица Лобода показала пикантные фото с бокалом и цветами в ванной.