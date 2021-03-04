Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Хайди Грау рассказала, что обсуждалось на заседания ТКГ и ее рабочих групп в среду, 3 марта.

Об этом говорится в релизе ОБСЕ по итогам заседания.

"В понедельник конвой с гуманитарной помощью, предназначенной для отдельных районов Луганской области Украины, впервые пересек линию соприкосновения через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Счастье", - рассказала посол.

Она также выразила надежду о том, что в скором времени будет возобновлена возможность прямой доставки гуманитарных грузов и в отдельные районы Донецкой области.

По наблюдениям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, приверженность режиму прекращения огня в зоне конфликта и дополнительным мерам по его усилению в целом сохраняется.

"Среднее число нарушений режима прекращения огня на прошлой неделе, согласно данным СММ, было в десять раз ниже, чем в феврале 2020 года. Но для достижения полной тишины требуется большая политическая воля сторон", - говорится в релизе.

В ОБСЕ добавили, что при этом продолжающиеся ограничения и препятствия свободному и безопасному передвижению СММ и применению ее технических средств по всей территории Украины не позволяют проводить мониторинг эффективно и в полном объеме.

Именно эти вопросы обсуждались рабочей группой по безопасности.

Кроме того, ее участники обсуждали условия и порядок функционирования координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня. При том была подчеркнута необходимость уведомления о дисциплинарных мерах, примененных за его нарушения, подтвержденных СММ.

В центре внимания политической рабочей группы были вопросы, связанные с выполнением поручения ТКГ разработать проект плана действий в полном соответствии с Минскими соглашениями.

Участники гуманитарной рабочей группы обсуждали остающиеся вопросы, требующие решений для одновременного открытия и полноценного функционирования новых КПВВ вблизи населенных пунктов "Золотое" и "Счастье" Луганской области.

Также был затронут вопрос взаимного освобождения и обмена лиц.

Участники экономической рабочей группы обсуждали вопросы водоснабжения через линию соприкосновения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.

Кроме того "состоялась обширная дискуссия по вопросам экологии, включая возможность создания международной группы экспертов для независимой оценки положения в затопленных шахтах в зоне конфликта".

Ранее мы рассказывали, что на заседании ТКГ 2 марта представитель ОБСЕ убеждал украинскую сторону согласиться обсудить план так называемых "ЛДНР" по Донбассу.

Также сообщали, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил об одностороннем выходе т.н. "ДНР" из режима перемирия.