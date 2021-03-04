Сегодня, 4 марта, в 12.00 Киево-Святошинский районный суд проведет подготовительное заседание в деле подозреваемых в убийстве активистки Амины Окуевой.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

Подготовительное заседание, на котором будет принято решение о назначении рассмотрения дела по существу, проведет коллегия судей. Ожидается, что сторона обвинения будет ходатайствовать перед судом об изменении меры пресечения подозреваемому Игорю Редькину и другим членам группы, отпущенным из-под стражи на домашний арест по решению суда.

Отметим, обвинительный акт в отношении группировки Игоря Редькина был направлен в суд в конце февраля. Следствие установило, что участники преступной организации за денежное вознаграждение осуществляли заказные убийства, в частности убили директора ООО "Капарол", директора отдела рекламы Киевского метрополитена, частного предпринимателя, а также совершили покушение на убийство адвоката, который защищал интересы пострадавших предпринимателей.

Кроме того, они совместно с гражданином Российской Федерации, находящимся в розыске, убили общественную активистку Амину Окуеву, а также совершили покушение на убийство ее мужа.

Напомним, 30 октября 2017 года на железнодорожном переезде у поселка Глеваха в Киевской области расстреляли автомобиль, в котором находились Амина Окуева и ее супруг Адам Осмаев. В результате Окуева скончалась.

В начале прошлого года правоохранители сообщили о задержании по подозрению в убийстве Игоря Редькина. 14 февраля 2021 года подозреваемого в убийстве Окуевой Редькина отпустили под домашний арест.