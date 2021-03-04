В Министерстве иностранных дел Словакии извинились за шутку премьер-министра Игоря Матовича о том, что его страна обменяла бы российскую вакцину "Спутник V" на обещание отдать России Закарпатскую Украину.

Об этом написал глава МИД Словакии Иван Корчок на своей странице в Facebook.

"Сегодня я общался со своим украинским партнером, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Я извинился перед ним за неуместные заявления премьер-министра Словацкой Республики Игоря Матовича в адрес Украины.

Мне тем более жаль, что буквально несколько дней назад мы в Киеве очень хорошо поговорили о том, как дальше развивать наши отношения", - написал он.

Напомним, шутка премьера Словакии прозвучала во время эфира на радио. Мы публиковали соответствующее видео.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ответ на нее заявил, что своими некорректными высказываниями Матович портит дружественные и искренние отношения между Украиной и Словакией.

После чего глава украинского МИД потребовал официальных извинений от словацкого премьера.