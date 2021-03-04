В Украине прививку от коронавируса получили уже более 9 тысяч человек. Лидирует Донецкая область
В течение среды, 3 марта, в Украине еще 2 680 человек получили вакцину против Covid-19. Всего по состоянию на утро 4 марта в стране прививки от коронавируса сделали 9 568 человек.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Сейчас украинцы получают только первую дозу вакцины. Всего в страну было поставлено 500 000 доз препарата.
За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Днепропетровской области (350 прививок), за весь период прививочной кампании - в Донецкой области (840 прививок).
Статистика вакцинации в регионах Украины за сутки:
Винницкая область - 60 прививок;
Волынская область - 90 прививок;
Днепропетровская область - 350 прививок;
Донецкая область - 220 прививок;
Житомирская область - 50 прививок;
Закарпатская область - 30 прививок;
Запорожская область - 50 прививок;
Ивано-Франковская область - 54 прививок;
Киевская область - 310 прививок;
Кировоградская область - 80 прививок;
Луганская область - 80 прививок;
Львовская область - 60 прививок;
Киев - 90 прививок;
Николаевская область - 120 прививок;
Одесскаяобласть - 100 прививок;
Полтавская область - 70 прививок;
Ровенская бласть - 200 прививок;
Сумская область -40 прививок;
Тернопольская область - 228 прививок;
Харьковская область - 60 прививок;
Херсонская область - 50 прививок;
Хмельницкая область - 88 прививок;
Черкасская область - 60 прививок;
Черновицкая область - 40 прививок;
Черниговская область - 100 прививок.
Напомним, вчера министр Степанов рассказал о планах вакцинировать от коронавируса по 10 тысяч украинцев в сутки.
Также мы писали о том, что в Австрии после вакцинации препаратом Pfizer/BioNtech умер 41 человек.