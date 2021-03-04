В течение среды, 3 марта, в Украине еще 2 680 человек получили вакцину против Covid-19. Всего по состоянию на утро 4 марта в стране прививки от коронавируса сделали 9 568 человек.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Сейчас украинцы получают только первую дозу вакцины. Всего в страну было поставлено 500 000 доз препарата.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Днепропетровской области (350 прививок), за весь период прививочной кампании - в Донецкой области (840 прививок).

Статистика вакцинации в регионах Украины за сутки:

Винницкая область - 60 прививок;

Волынская область - 90 прививок;

Днепропетровская область - 350 прививок;

Донецкая область - 220 прививок;

Житомирская область - 50 прививок;

Закарпатская область - 30 прививок;

Запорожская область - 50 прививок;

Ивано-Франковская область - 54 прививок;

Киевская область - 310 прививок;

Кировоградская область - 80 прививок;

Луганская область - 80 прививок;

Львовская область - 60 прививок;

Киев - 90 прививок;

Николаевская область - 120 прививок;

Одесскаяобласть - 100 прививок;

Полтавская область - 70 прививок;

Ровенская бласть - 200 прививок;

Сумская область -40 прививок;

Тернопольская область - 228 прививок;

Харьковская область - 60 прививок;

Херсонская область - 50 прививок;

Хмельницкая область - 88 прививок;

Черкасская область - 60 прививок;

Черновицкая область - 40 прививок;

Черниговская область - 100 прививок.

Напомним, вчера министр Степанов рассказал о планах вакцинировать от коронавируса по 10 тысяч украинцев в сутки.

Также мы писали о том, что в Австрии после вакцинации препаратом Pfizer/BioNtech умер 41 человек.