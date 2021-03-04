Сегодня, 4 марта, Верховная Рада Украины соберется на очередное заседание. Нардепы рассмотрят проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Также парламентарии займутся законопроектом "О рекламе" относительно противодействия дискриминации по признаку пола. Эти документы будут предложены к первому чтению.

Об этом свидетельствует повестка дня, обнародованная на сайте парламента.

Также нардепы сегодня во втором чтении рассмотрят:

- Проект закона о внесении изменений в статью 12 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" относительно установления альтернативной подсудности дел, участники которых проживают на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя;

- Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием Закона Украины "О разведке";

- Проект Закона о внесении изменений в статью 22 Закона Украины "О рекламе" относительно рекламы электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах;

- Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "Об автомобильных дорогах".

Всего к первому и второму чтению нардепам предложено рассмотреть около 40 законопроектов.

Ранее мы рассказывали, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков находился в однодневном отпуске в связи со смертью его бабушки. Пленарное заседание вчера вел его первый заместитель Руслан Стефанчук.

Также сообщали, что Рада поддержала отмену перевода часов в Украине.