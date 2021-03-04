В Украине, где за минувшие стуки коронавирусом заразились более 10 тысяч человек, общее число случаев Covid-19 достигло 1 374 762.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали за прошедшие 24 часа в Киеве и Житомирской области. Таким образом, столица второй день занимает лидирующую позицию по суточному приросту пациентов с Covid-19.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная в четверг, 4 марта министром здравоохранения Максимом Степановым в соцсети.

По его данным, меньше всего новых пациентов с Covid-19 выявили в Херсонской (36) и Луганской областях (53).

Количество заболеваний в регионах за минувшие сутки:

Киев - 868 случаев;

Винницкая область - 827 случаев;

Волынская область - 652 случая;

Днепропетровская область - 384 случая;

Донецкая область - 280 случаев;

Житомирская область - 888 случаев;

Закарпатская область - 679 случаев;

Запорожская область - 180 случаев;

Ивано-Франковская область - 776 случаев;

Киевская область - 423 случая;

Кировоградская область - 93 случая;

Луганская область - 53 случая;

Львовская область - 590 случаев;

Николаевская область - 197 случаев;

Одесская область - 483 случая;

Полтавская область - 253 случая;

Ровенская область - 202 случая;

Сумская область - 297 случаев;

Тернопольская область - 457 случаев;

Харьковская область - 442 случая;

Херсонская область - 36 случаев;

Хмельницкая область - 357 случаев;

Черкасская область - 241 случай;

Черновицкая область - 626 случаев;

Черниговская область - 167 случаев.

Ранее мы рассказывали, что британский штамм коронавируса добрался до Украины. Первые случаи выявлены в Ивано-Франковске.

Также сообщали, что Степанов рассказал о планах вакцинировать от коронавируса по 10 тысяч украинцев в сутки.