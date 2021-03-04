Киев и Житомирская область лидируют по суточному приросту больных Covid-19. Статистика Минздрава
В Украине, где за минувшие стуки коронавирусом заразились более 10 тысяч человек, общее число случаев Covid-19 достигло 1 374 762.
Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали за прошедшие 24 часа в Киеве и Житомирской области. Таким образом, столица второй день занимает лидирующую позицию по суточному приросту пациентов с Covid-19.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная в четверг, 4 марта министром здравоохранения Максимом Степановым в соцсети.
По его данным, меньше всего новых пациентов с Covid-19 выявили в Херсонской (36) и Луганской областях (53).
Количество заболеваний в регионах за минувшие сутки:
Киев - 868 случаев;
Винницкая область - 827 случаев;
Волынская область - 652 случая;
Днепропетровская область - 384 случая;
Донецкая область - 280 случаев;
Житомирская область - 888 случаев;
Закарпатская область - 679 случаев;
Запорожская область - 180 случаев;
Ивано-Франковская область - 776 случаев;
Киевская область - 423 случая;
Кировоградская область - 93 случая;
Луганская область - 53 случая;
Львовская область - 590 случаев;
Николаевская область - 197 случаев;
Одесская область - 483 случая;
Полтавская область - 253 случая;
Ровенская область - 202 случая;
Сумская область - 297 случаев;
Тернопольская область - 457 случаев;
Харьковская область - 442 случая;
Херсонская область - 36 случаев;
Хмельницкая область - 357 случаев;
Черкасская область - 241 случай;
Черновицкая область - 626 случаев;
Черниговская область - 167 случаев.
Ранее мы рассказывали, что британский штамм коронавируса добрался до Украины. Первые случаи выявлены в Ивано-Франковске.
Также сообщали, что Степанов рассказал о планах вакцинировать от коронавируса по 10 тысяч украинцев в сутки.