По состоянию на утро четверга, 4 марта, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 10 057 человек.

Напомним, что вчера, 3 марта, в стране было выявлено 7 235 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных заболевших вновь выросло на 2 822 человека.

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Украины Максим Степанов в соцсети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 374 762 человека. Выздоровели за последние сутки 4 837 человек (с начала эпидемии - 1 186 873 человека - Ред.).

Умерло за сутки 194 пациента (с начала эпидемии - 26 591 - Ред.)

Госпитализировано за сутки 3 271 человек. Среди новых зараженных 611 детей и 388 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Ивано-Франковской области (776 человек), Житомирской области (888), Закарпатской области (679), Винницкой области (827) и Черновицкой области (626).

В Киеве выявлено 868 случаев.

Ранее "Страна" сообщала, что британский штамм коронавируса добрался до Украины. Первые случаи выявлены в Ивано-Франковске.

Также мы рассказывали, что в ФРГ подвели итоги исследования по рискам заражения в публичных местах.