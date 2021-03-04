В среду, 3 марта в Мьянме, где произошел военный переворот, во время разгона массовых акций протеста погибли 38 человек.

Об этом сообщила спецпосланник генерального секретаря ООН по Мьянме Кристин Шранер-Бургенер, как передает пресс-служба ООН.

По данным организации, с тех пор как военные захватили власть в стране, жертвами действий силовиков стали более 50 граждан. За последние дни в Мьянме было арестованы 1 200 человек. Многие семьи не знают, где содержат их родных. Введены также ограничения на пользование интернетом.

По словам Шранер-Бургенер, все это происходит наряду с принятием "драконовских" законов, которые лишают людей их основных прав.

Спецпосланник генсекретаря ООН осудила использование военными Мьянмы чрезмерной силы против мирных граждан.

Напомним, 1 февраля в Мьянме произошел военный переворот. Армия арестовала президента страны и ряд высших чиновников, после чего объявила о введении чрезвычайного положения сроком на один год. Государственная власть в стране перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мин Аунг Хлайну.

После этого устроившие переворот в Мьянме военные запретили в стране Twitter, Instagram и Facebook.