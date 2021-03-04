В Украине отмечены первые случаи заражения новыми и опасными штаммами Сovid-19. Новая угроза выявлена в Ивано-Франковской области, которая вместе с Житомирской находится в красной карантинной зоне.

Об этом сообщила ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская в Facebook.

"Интересно, в догонку к моему посту про особенности клинического течения Сovid-19 на данный момент, где я предположила, что мы имеем дело с новым штаммом вируса, сегодня таки получены этому некоторые доказательства.

Компания "Фармак", предоставившая возможность проведения секвенирования генома SARS-CoV-2 нашему Институту эпидемиологии и инфекционных болезней в рамках клинического исследования отечественного противовирусного препарата, получила интересные данные.



Секвенированные образцы материала от двух больных (Ивано-Франковск) выявили мутацию в S-белке в положении 501-N501Y.

Эта мутация обнаруживается у "британского", "бразильского" и "южно-африканского" штаммов. Есть мнение, что она способствует усилению заразности из-за большего сродства вируса к рецепторам АПФ.

Данных о том, что она вызывает увеличение смертности, нет. Однако сейчас за короткий промежуток времени нас накрыла очередная волна заболеваемости с большой долей тяжёлых больных, отделения интенсивной терапии переполнены, и, боюсь, этот период для нас будет самым тяжёлым со времени появления первых больных", - написала врач.

Ранее "Страна" сообщала, что в МОЗ опубликовали инструкцию, как украинцам записаться на прививку от коронавируса.