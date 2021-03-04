Среди соратников бывшего президента США зреют собственные планы на политическое будущее. Так, например, бывший государственный секретарь Майк Помпео не исключил своего участия в президентских выборах в 2024 году.

Правда, он оговорил свое участие тем, что решится на такой шаг тогда, если бывший президент Дональд Трамп не станет выдвигать свою кандидатуру.

Об этом Майк Помпео заявил в эфире канала Fox News.

"Я всегда был готов к борьбе. Я очень сильно переживаю и забочусь об Америке", - ответил Помпео на вопрос о своем возможном участии в выборах-2024.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Трамп может пойти на выборы президента без Пенса, но с единственным темнокожим республиканцем Сената.

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