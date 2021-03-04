После того, как власти двух американских штатов - Техаса и Миссисипи - полностью сняли все карантинные ограничения и отменили масочный режим, президент США Джо Байден жестко раскритиковал такие шаги.

Глава Белого дома считает, что это пример "неандертальского мышления". Об этом президент США заявил в интервью АР.

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"Я думаю, это большая ошибка... Последнее, что нам нужно сейчас, - это неандертальское мышление, будто все хорошо, снимайте маски и позабудьте обо всем что с нами было",- сказал Байден. Он так же напомнил, что в США от коронавируса умерли 512 000.человек.

Напомним, что уровень заражений в США упал примерно до отметки в 65 000 в день. Ежедневно от Covid-19 умирает около 2 000 американцев.

Ранее "Страна" сообщала, что Степанов рассказал о планах вакцинировать от коронавируса по 10 тысяч украинцев в сутки.