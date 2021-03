В США неудачей завершились очередные испытания прототипа космического корабля Starship SN10. Он успешно приземлился после взлета, но затем взорвался через несколько минут после посадки.

Несмотря на это глава компании SpaceX Илон Маск оптимистично прокомментировал испытания.

"Starship SN10 приземлился целым и невредимым", - написал Маск на своей странице в Twitter.

Он также дал понять, что надеется на дальнейший успех проекта Starship.

"Команда SpaceX делает огромную работу! Однажды истинной мерой успеха будет то, что полеты на Starship станут обычным делом", - добавил Илон Маск в ответ на комментарии пользователей.

