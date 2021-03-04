Российский оппозиционер Алексей Навальный, приговоренный к лишению свободы по делу "Ив Роше", находится в СИЗО-3 в городе Кольчугино Владимирской области.

Об этом сообщается в социальных сетях Алексея.

Так, 3 марта в Твиттере Навального появилась запись (видимо, от его соратников, так как об Алексее говорится в третьем лице) о том, что в Кольчугино с ним встретились его адвокаты.

"Алексей находится в СИЗО-3 "Кольчугино" Владимирской области. Сегодня с ним встретились его защитники. Он в отличном настроении и передает всем привет", - сказано в посте.

В тот же день появилась запись в Инстаграм политика уже от первого лица.

"Привет, это все еще Навальный! Но уже не из "Кремлевского централа", а из СИЗО-3 "Кольчугино" Владимирской области. Когда арестанту, следующему на этап, говорят "Владимирская область", ему становится печально, такая уж репутация у местных учреждений. Но со мной все хорошо, здесь даже турник есть в прогулочном дворе. Писем я пока не получаю и о происходящем во внешнем мире знаю еще меньше, чем когда был в Москве", - написал оппозиционер.

Также он добавил, что его единственным развлечением являются эксперименты в области высокой кулинарии, "чему способствует то, что еда из тюремного ларька тоже пока недоступна".

"Не поверите, но мы сушим сухари, и я никогда не думал, что это может быть так увлекательно. Сейчас у нас соревнование двух кухонь: стрит-фуд и молекулярной. Школу стрит-фуда представляет Дмитрий (статья 158, "Кража"). Он настаивает на том, что хлеб нужно резать прямоугольниками, класть в целлофановый пакет, засыпать туда два пакетика из лапши "Ролтон" (его запас, привезенный с этапа), после чего пакет надо хорошенько потрясти и поставить на батарею. Молекулярная же кухня представлена Сергеем (статья 159, "Мошенничество"), который режет хлеб идеальными кубиками, на каждый из которых кладет несколько крупинок специй вручную. И только потом пакет и батарея", - написал Навальный с долей юмора.

В конце поста он посоветовал подписчикам не забывать о здоровом питании.

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Между тем адвокат оппозиционера Вадим Кобзев заявил, что Навальный находится с еще двумя заключенными в карантинной камере, где нет ничего, кроме телевизора.

Ранее сообщалось, что Навального этапировали из СИЗО в Москве в исправительную колонию №2 во Владимирской области, где осужденные шьют силовикам нижнее белье.

Как писала "Страна", США из-за Навального уже начали вводить против России санкции.