Космическая компания SpaceX не смогла в запланированное время запустить десятый прототип межпланетного многократного корабля Starship.

На странице NASA ведется прямая видеотрансляция подготовки старта запуска.

В частности, компания Илона Маска планировала запустить Starship SN10 на высоту примерно 10 километров. Накануне старта SN10 Маск отметил, что испытания прототипа пройдут успешно с вероятностью 60%.

В 19:49 (по киевскому времени - Ред.) Starship SN10 начали заправлять топливом (метан и кислород). Запуск ожидался около 20:50. Затем его перенесли на 22:14.

Позже стало известно, что и в это время запуск не состоялся. Starship не смог взлететь из-за отказа двигателя. В компании SpaceX отметили, что попытку запуска повторят в ближайшее время. Пока не известно, когда именно это произойдет.

Ранее "Страна" сообщала, что SpaceX отменила запуск спутников Starlink на орбиту за 84 секунды до старта ракеты.

Также напомним, что SpaceX установила новый мировой рекорд, ракета вывела сразу 143 спутника на орбиту.