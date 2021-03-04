В Бразилии 3 марта был зарегистрирован самый большой ежедневный прирост смертей от Covid-19 с начала пандемии. По данным Министерства здравоохранения, за последние 24 часа от болезни умерли 1910 человек.

Об этом сообщает ВВС.

Бразилия занимает второе место по количеству умерших от последствий заражения коронавирусом после США - таких в стране более четверти миллиона.

За время пандемии в стране было выявлено более 10,5 миллионов подтвержденных случаев заражений. Только США и Индия опережают Бразилию по показателям.

Заболеваемость и смертность по всей Бразилии до начала ноября снижались, но затем вторая волна привела к возобновлению роста заболеваемости. Этот рост ускорился с января.

Что касается прироста новых случаев заражений, то за последние сутки лидерами антирейтинга стали та же Бразилия (+70 785 случаев), США (+56 621 случай) и Франция (+26 788 случаев).

В Украине в последние дни тоже резко увеличилась смертность от коронавируса.

Ранее "Страна" рассказывала о болезни, которая резко повышает риск смерти от коронавируса.