Всемирная организация здравоохранения все еще не рекомендует странам вводить паспорта вакцинации от Covid-19, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Об этом она сообщила в эфире телеканала "Россия 24".

"ВОЗ высказался, что на данный момент не рекомендует такие паспорта (вакцинации от COVID - Ред.), но, конечно, страны идут своим путем, все стараются позволить большую мобильность населения, и ВОЗ будет сотрудничать со всеми странами, которые заинтересованы, и в какой-то момент предоставит свою рекомендацию о том, что такой паспорт должен содержать", - говорит Вуйнович.

Ранее "Страна" сообщала, что в ВОЗ считают, что не следует вводить паспорта вакцинации для зарубежных поездок. Это решение приняли в связи с тем, что до сих пор неизвестно, насколько вакцины защищают человечество от Covid-19.

Также напомним, что в ЕС были намерены выдавать сертификаты для обхода ковид-ограничений. Такие сертификаты могли избавить от необходимости карантинных ограничений и требования обязательно проходить тесты на коронавирус.