Бывший глава американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан заявил, что ему стыдно за белых мужчин. Причиной он назвал поведение членов Республиканской партии.

Заявление экс-разведчик сделал в эфире канала MSNBC, фрагмент которого разместил в своем Твиттере журналист Дэниел Чейтин.

Бреннан давал журналистам комментарий о том, действительно ли республиканцы заботятся о здоровье и сохранности сотрудников правоохранительных органов.

"Мне все больше стыдно быть белым мужчиной в эти дни, когда я вижу, что говорят другие белые мужчины", - сказал Бреннан.

Он пояснил, что имеет в ввиду в первую очередь членов Республиканской партии. По его мнению, за редкими исключениями никто из представителей этой партии в Конгрессе США "не ценит правду, честность и прямоту".

"Они продолжают подвергать страну газлайтингу (то есть форме психологического насилия, убеждении кого-то в его собственном безумии - Ред.), как это ранее делал Дональд Трамп", - добавил Бреннан.

Former CIA Director John Brennan says "I'm increasingly embarrassed to be a white male these days," which prompts MSNBC's Nicole Wallace to laugh pic.twitter.com/cbNS8oQ1eK