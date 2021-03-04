Бывший глава ЦРУ Бреннан объявил, что ему стыдно быть белым мужчиной
Бывший глава американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан заявил, что ему стыдно за белых мужчин. Причиной он назвал поведение членов Республиканской партии.
Заявление экс-разведчик сделал в эфире канала MSNBC, фрагмент которого разместил в своем Твиттере журналист Дэниел Чейтин.
Бреннан давал журналистам комментарий о том, действительно ли республиканцы заботятся о здоровье и сохранности сотрудников правоохранительных органов.
"Мне все больше стыдно быть белым мужчиной в эти дни, когда я вижу, что говорят другие белые мужчины", - сказал Бреннан.
Он пояснил, что имеет в ввиду в первую очередь членов Республиканской партии. По его мнению, за редкими исключениями никто из представителей этой партии в Конгрессе США "не ценит правду, честность и прямоту".
"Они продолжают подвергать страну газлайтингу (то есть форме психологического насилия, убеждении кого-то в его собственном безумии - Ред.), как это ранее делал Дональд Трамп", - добавил Бреннан.
Former CIA Director John Brennan says "I'm increasingly embarrassed to be a white male these days," which prompts MSNBC's Nicole Wallace to laugh pic.twitter.com/cbNS8oQ1eK— Daniel Chaitin (@danielchaitin7) March 1, 2021
Бреннан возглавил ведомство в марте 2013 года. До этого он был главным советником президента Барака Обамы по вопросам борьбы с терроризмом. Бреннан оставил свой пост 20 января 2017 года - в день инаугурации Трампа. Спустя полтора года Трамп забрал у него доступ к секретной информации.
Осенью "Страна" сообщала, что в США рассекретили записки Бреннана о том, как раздували скандал с российскими связями Трампа.