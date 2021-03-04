Министерство юстиции утвердило новый перечень видов животных, которых занесут в четвертую редакцию Красной книги Украины. Обновленный список включает 687 видов животных. В третьем издании Красной книги 2009 года было 543 вида животных.

Об этом сообщается в Фейсбуке Министерства охраны окружающей природной среды.



Над списком работал коллектив ученых из разных научных учреждений, прежде всего Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины.



Обновленный список содержит 14 видов кольчатых червей (в перечне 2009 года было 8 видов), 53 вида моллюсков (19 в предыдущем издании), 357 членистоногих (раньше было 263), и 260 хордовых (в 2009 году было 245).



В него внесли 171 новый вид животных, среди которых:

3 вида кольчатых червей;

36 видов моллюсков;

112 видов членистоногих;

17 видов хордовых.

Среди новых животных появились толстопалый рак, водомерка наяда, золотистый коконопряд, большой веретенник, гребенчатый тритон, ящерица Линдгольма, бычок Штейница, речной угорь, обыкновенный подуст, малый суслик.



В зависимости от состояния видов и степени угрозы их исчезновения виды распределены по категориям:

недостаточно известные (28 видов);

исчезающие (162);

уязвимые (277);

редкие (201);

исчезнувшие (8);

неоцененные (11).

В Красную книгу Украины в первую очередь вносят реликтовые и эндемичные виды, виды, находящиеся на границе ареала, виды, имеющие особую научную ценность, а также виды, распространение которых быстро уменьшается в результате хозяйственной деятельности человека. Это означает, что эти виды будут усиленно сохранять и охранять.

Ранее "Страна" сообщала, что в России на грани исчезновения оказался тамбовский волк.

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