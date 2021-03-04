В Нью-Йорке губернатора Эндрю Куомо обвиняют в сексуальных домогательствах. На что он сам заявил, что никогда не вел себя неподобающим образом по отношению к женщинам, и не считал, что заставлял кого-то испытывать дискомфорт.

Об этом он сообщил в ходе сегодняшней пресс-конференции.

"Я никогда не трогал ни одну женщину неподобающим образом. Я никогда не знал в то время, что заставлял кого-то чувствовать себя некомфортно", - говорит Куомо.

В частности, он добавил, что будет полностью сотрудничать с расследованием генерального прокурора и попросил людей не делать выводов до его окончания.

Отметим, что губернатора обвинили в сексуальных домогательствах две его бывшие помощницы. Одна из них рассказала, что 63-летний губернатор спрашивал, "был ли у нее когда-нибудь секс с мужчиной постарше". А другая заявила, что Куомо предлагал ей сыграть в "покер на раздевание".

Ранее "Страна" сообщала, что полковника Александра Криворучко уволили из ВСУ из-за домогательств к подчиненной.

Также напомним, что известному российскому боксеру дали три года за домогательство в США.