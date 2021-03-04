Городской совет Харькова передал в Верховную Раду документы, необходимые для назначения внеочередных выборов мэра. Это решение о досрочном прекращении Геннадием Кернесом обязанностей мэра из-за смерти и уведомление направлено в адрес главы Комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале заместитель главы Комитета Александр Качура из фракции "Слуги народа".

"Харьковская власть всё-таки предоставила необходимые документы для назначения внеочередных выборов мэра города. У Рады теперь есть 90 дней, чтобы принять решение. Ожидаем рассмотрения вопроса на заседании комитета госвласти и местного самоуправления", -написал Качура.

Также Качура опубликовал упомянутые документы.

Напомним, Кернес скончался в середине декабря 2020 года после тяжелой болезни.

24 февраля Харьковский городской совет на сессии принял решение о досрочном прекращении полномочия городского главы Кернеса.