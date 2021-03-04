В Чехии, где жителей обяжут носить две защитные маски одновременно, в больницах с Covid-19 находятся 8162 пациента, что является самым высоким показателем с начала пандемии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения ЧР.

По их данным, максимальным является также количество серьезных пациентов на интенсивной терапии - 1661 человек.

В частности, за последние сутки зафиксированы 16 642 случая заболевания Covid-19, что является четвертым самым высоким показателем за год эпидемии с 1 марта 2020 года. Доля положительных тестов выросла во вторник до 44,6%.

В Минздраве отметили, что больницы по всей стране работают на пределе возможностей, во многих городах коек уже не хватает.

Вследствие критической ситуации Пардубицкий край, а также больницы Бенешова и Младе-Болеслава объявили о "состоянии массовой инвалидности", что означает, что медицинские работники не могут уделять одинаковое внимание каждому пациенту и должны установить приоритеты лечения (триаж).

К тому же соседние страны предоставят республике помощь. Как сообщил министр внутренних дел Ян Гамачек после заседания Центрального кризисного штаба в среду, 19 больных примут немецкие больницы, 20 мест (и перевозку собственным самолетом) предлагает Швейцария, ведутся переговоры с Польшей, Предложили помощь также Словения и Австрия.

Ранее "Страна" сообщала, что заболеваемость коронавирусом в Чехии достигла рекорда. В частности, с понедельника, 1 марта, жителям Чехии запрещено покидать свои районы.

Также напомним, что Германия ввела пограничный контроль с Чехией и Австрией с 14 февраля. Как сообщил представитель Министерства внутренних дел ФРГ Петер Альтер, Германия продлила до 17 марта контроль на немецко-чешской границе вследствие очень плохой эпидемиологической ситуации в этой стране.