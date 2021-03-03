В МОЗ опубликовали инструкцию, как записаться украинцам на прививку от коронавируса. Инфографика
В Министерстве здравоохранения напомнили, что в Украине уже можно записаться в очередь на прививку против COVID-19.
Центр общественного здоровья МОЗ в Фейсбуке с помощью инфографики рассказал, как это сделать.
Вакцинация против коронавирусной болезни происходит в пять этапов:
- I - вакцинация медработников ковидних больниц, персонала и обитателей домов престарелых, военных на фронте (около 367 тысяч человек);
- II - вакцинация остальных медработников, людей старше 80 лет, социальные работники (около 3 млн человек);
- III - вакцинация людей в возрасте 65-79 лет, работников структур государственной безопасности, сферы образования (около 7 млн человек);
- IV - вакцинация людей в возрасте 60-64 лет, людей с хроническими заболеваниями, работающих или находящихся в местах лишения свободы (около 11 млн человек);
- V - вакцинация остального взрослого населения Украины (около 13 млн человек).
Сейчас идет первый этап.
Не нужно записываться в очередь следующим категориям:
- работникам здравоохранения, образования, социальной сферы;
- работникам или обитателям интернатов, домов престарелых;
- военнослужащим;
- работникам структур госбезопасности (МВД, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Госпогранслужбы и СБУ).
Их проинформируют о возможности сделать прививки руководители.
Для всех остальных граждан есть возможность стать в лист ожидания тремя путями.
Через портал "Дия". Для этого нужно зайти на портал, авторизоваться с помощью электронного ключа или BankID, выбрать раздел "Запись в лист ожидания вакцинации против COVID-19", указать сферу деятельности и выбрать место вакцинации. После этого придется ожидать сообщение о приглашении на вакцинацию.
Через мобильное приложение "Дия". Для этого следует загрузить приложение "Дия 2.0", авторизоваться через "Приват24", Монобанк или BankID НБУ, зайти в раздел "Услуги", выбрать опцию "Запись в лист ожидания вакцинации против COVID-19", указать сферу деятельности, выбрать место вакцинации и проверить свой номер телефона. Затем нужно ожидать сообщения о приглашении на вакцинацию.
Через горячую линию МОЗ. Для этого необходимо позвонить на номер 0800 60 20 19, оставить оператору свои данные, выбрать место вакцинации и ожидать сообщение о приглашении на вакцинацию.
Ранее "Страна" рассказывала о планах властей прививать по 10 тысяч украинцев в день.
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