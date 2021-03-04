Первая годовщина Кабмина. Будет ли вторая?

Кабмин вчера отпраздновал свой годичный юбилей. Праздновать есть что: год – это событие, особенно на фоне предшествовавшего ему правительства Алексея Гончарука, которое продержалось всего полгода. Вот только от перечисления достижений за прошедшие 12 месяцев стоило бы все-таки воздержаться. Потому что именно среди тех достижений, которые перечислил на юбилейном заседании премьер, было много того, о чем вспоминать не стоило.

К примеру, об онлайн-уроках, из которых ничего, кроме позора и сплошных скандалов не вышло. Или о 300%-х доплатах медикам, которые дошли не до всех и далеко не всегда в тех размерах, которые были обещаны.

И уж, конечно, не стоило вспоминать о том, что ВВП Украины упал меньше, чем у других стран, из-за "умного карантина", введенного в мае. Потому что на самом деле украинская экономика падала меньше, чем другие, из-за благоприятного стечения обстоятельств на внешних рынках, а также из-за того, что она пережила глубокое падение в 2014-15 годах – когда остальные бурно развивались. Наконец, стоит вспомнить о том, что далеко не все экономики в прошлом году упали: к примеру, Китай показал пусть и маленький, но рост.

Отмечая эти "достижения", Денис Шмыгаль, естественно, не вспоминал о провалах, главным из которых было бездумное введение свободного рынка газа, которое привело к катастрофической ситуации с тарифами нынешней зимой.

Именно этот прокол стал причиной охлаждения президента к премьеру и может, в результате, привести к тому, что вторую годовщину Кабмин Шмыгаля не отметит. Поскольку спасать ситуацию был призван Юрий Витренко, который теперь является фаворитом Банковой и потенциальной угрозой для главы правительства.

Поэтому Шмыгалю стоит не рассказывать об успехах, а задуматься над тем, какие предпринять шаги, чтобы удержаться в должности. В частности – что делать с промышленностью, которая падает уже полтора года подряд.

Судей начали передавать под контроль Запада

Парламент тем временем в первом чтении проголосовал за законопроект, составляющий суть той самой судебной реформы, которую усиленно проталкивает Запад. И проталкивает не случайно, поскольку основным итогом этой реформы должно стать фактическое подчинение всей судебной системы ему.

Еще сравнительно недавно Владимир Зеленский был активным противником такой реформы – тогда у западных посольств вызвало кучу эмоций избрание украинских юристов в комиссию, которая должна проводить отбор членов Высшего совета правосудия.

Собственно, очевидно, что и сегодня президенту такая реформа не по душе, однако от его недавнего желания стать независимым нынче мало что осталось. Поэтому законопроект о судебной реформе получился по принципу "ни вашим, ни нашим": с одной стороны, упомянутую выше комиссию станут-таки избирать (если закон примут в целом) из западных экспертов, с другой – эта комиссия не будет иметь последнего и решающего слова при назначении членов ВСП.

Как результат, проект не поддержали ни "Оппозиционная платформа – За жизнь" (противники внешнего управления), ни "Голос" (главный лоббист передачи судебной системы под полный контроль Запада). Первое чтение прошли минимальными 227 голосами, 215 из которых дали "слуги".

И это дисциплинированное голосование почти всей фракции стоит отметить, поскольку оно сохраняется уже вторую пленарную неделю. Хотя, конечно, рано говорить о том, является ли это возвращением к полной управляемости "Слуги народа" со стороны Банковой или временным компромиссом, который долго не продлится.

Прекращение вещания "Первого независимого": роль СБУ

Одной из главных тем вчерашнего дня был телеканал "Первый независимый". Созданный журналистами закрытых каналов холдинга "Новости", он начал вещание в конце прошлой недели, но в телевизорах продержался всего час, после чего был заблокирован – как утверждают сами журналисты, по требованию СБУ.

Вчера вопросом такого закрытия едва рожденного телеканала занимался парламентский комитет по свободе слова. И вчера же появилось интервью зама главы Нацсовета по телевидению Валентина Коваля, который от имени своей структуры открестился от скандального решения заблокировать "Первый независимый".

Это следует отметить особо: Нацсовет по ТВ сам печально известен примерами "избирательного правосудия" в отношении телеканалов, однако в данном случае даже он не захотел брать ответственность за ничем не обоснованное решение.

При этом Коваль признал, что существует письмо от СБУ о "возможных угрозах информационной безопасности" в связи с началом вещания обновленного телеканала. Которое, судя по всему, и стало причиной его блокирования в кабельных сетях.

Формулировка из этого письма впечатляет. То есть спецслужба уже не говорит ни о "финансировании терроризма", ни о "российских деньгах" – речь идет о том, что новый телеканал несет возможную (!) угрозу информационной безопасности.

Интересно было бы узнать, в чем же состоит эта "возможная угроза"? Поскольку содержания программ "Первого независимого" СБУ в тот момент знать не могла, остается сделать вывод, что "возможной угрозой" спецслужба посчитала самих журналистов, которые создали канал, чтобы выходить в эфир.

Это похлеще тех санкций, которые весь последний месяц вводит СНБО. И в данном случае санкции нужно вводить уже против чиновника из СБУ, который подписал письмо с таким вопиющим нарушением права журналистов на профессию и прав человека вообще.

Аваков не хочет отдавать русский. Но и защищать – тоже

Главной персоной в СМИ вчера был министр внутренних дел Арсен Аваков. Очень редко дающий интервью, он провел обширный разговор с журналистом Дмитрием Гордоном, цитаты из которого опубликовали практически все СМИ. И одной из наиболее резонансных цитат стало высказывание Авакова о русском языке.

"Русский язык, или, как я его называю, слобожанский язык в нашем случае, не принадлежит России... Русский язык и русская языковая культура в значительной мере принадлежат и украинцам. Почему я должен ее отдавать?"

Такое высказывание, конечно, звучит смело на фоне русскоязычных Порошенко, Зеленского или Турчинова, которые в публичном пространстве пытаются доказать, что к своему родному языку отношения не имеют. И оспорить в высказывании министра внутренних дел нечего – разве что тот факт, что, помимо слобожанского, существуют еще и киевский и одесский диалекты русского языка.

Все остальное, безусловно, соответствует действительности. И потому возникает вопрос: почему Аваков, который транслирует свои мысли в разговоре с журналистом, не высказывает их на заседании правительства?

Если почитать и послушать "патриотические" СМИ, то в них любые попытки сказать о том, что в Украине ведется системное уничтожение родного для значительной части населения русского языка, приравниваются к "пропаганде русского мира". А ведь если бы Аваков отстаивал свою точку зрения на официальных политических площадках, подобную травлю было бы устраивать гораздо сложнее.

Больше того, если бы русскому вернули права языка коренного народа (а на целом ряде территорий Юго-Востока он таковым и является), то количество патриотов своей страны в Украине только увеличилось бы. Но политика, начатая во времена Порошенко и продолжающаяся сейчас, предполагает лишь вколачивание "патриотизма" с помощью запретов. Что приводит к обратному результату.

Штаты отказываются от интервенций. Но не от революций

Резонансное заявление вчера было сделано и в Соединенных Штатах. Госсекретарь новой администрации Энтони Блинкен в своем телеобращении к американцам сформулировал основной тезис внешней политики при Байдене – отказ от "силового" внедрения демократии за рубежом.

У Блинкена это прозвучало так: "Мы не будем продвигать демократию через дорогостоящие военные операции или свержение авторитарных режимов силой".

Безусловно, такое обещание обречено на популярность у граждан США, поскольку оно означает отказ от повторения таких непопулярных и у американцев, и в мире в целом акций как интервенции в Афганистан или Ирак.

Однако такое обещание не означает отказ от вмешательства в дела других стран и свержения неугодных режимов другим способом. Ведь примеры Афганистана или Ирака единичны на фоне более многочисленных случаев, когда Штаты способствовали свержению "авторитарных режимов" без применения прямой силы. Это и Сербия, и Грузия, и арабские страны, и – уже дважды – Украина. А также неудавшиеся перевороты в Турции и Венесуэле.

От подобной практики администрация Байдена отказываться не станет. Больше того, именно при демократах она является основной внешней политики США. И все ее отличие в том, что американцы при осуществлении подобных сценариев не гибнут. А то, что уже седьмой год гибнут украинцы, американского избирателя не волнует и на рейтингах не скажется.