Представители Минздрава напомнили украинцам, что у больного туберкулезом симптомы могут быть незаметными многие месяцы.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

В частности, из-за этого люди несвоевременно обращаются за медицинской помощью и могут инфицировать других. Больше всего рискуют близкие больного, с которыми больной контактирует чаще всего.

"При появлении хотя бы одного из симптомов туберкулеза - кашель более двух недель, резкое похудение, ночная потливость, слабость - следует немедленно обратиться к врачу", - посоветовали врачи.

Помимо этого, в Минздраве напомнили, что для заботы о своем здоровье и близких, нужно протестироваться онлайн и проверить себя.

Ранее "Страна" сообщала, что в МОЗ назвали самую "туберкулезную" область Украины и напомнили основные симптомы болезни.

Также напомним, что в МОЗ сообщили, сколько украинцев заболели туберкулезом за прошлый год.