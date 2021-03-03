Верховная Рада на заседании 3 марта приняла за основу проект закона №4049 об отмене административного ареста за покупку и хранение наркотиков без намерения их сбыть. За документ проголосовали 313 депутатов при необходимых 226.

Об этом свидетельствует карточка проекта на сайте парламента.

Проект был инициирован премьер-министром Денисом Шмыгалем. Его полное название - "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно выполнения решений Европейского суда по правам человека".

Сейчас за незаконное производство, покупку, хранение, перевозку и пересылку наркотических средств или психотропных веществ без цели сбыта в небольших размерах предусмотрен административный арест на срок до 15 дней. Проект предлагает его отменить, но увеличить размер штрафа – с 850 гривен до 1 700 гривен (с 50 необлагаемых минимумов доходов граждан до 100).

Также предлагается отменить административный арест за распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде.

Как писала "Страна", в среду Рада также поддержала отмену перевода часов в Украине на летнее время.

Кроме того, парламент одобрил в первом чтении отбор членов Высшего совета правосудия через комиссию экспертов, назначаемых Западом.