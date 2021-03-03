Ровно год назад, 3 марта, в Украине выявили первый случай заражения коронавируса SARS-CoV-2. За этот год переболели около 1 млн 360 тысяч человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

Представители Минздрава рассказали, что с появлением коронавирусной болезни мировая наука и фарминдустрия объединили мощности и интеллектуальные ресурсы для поиска эффективной вакцины. За беспрецедентно короткое время ученые в разных уголках мира разработали и начали исследования вакцин против Covid-19.

"Весь мир возлагает надежды на вакцинацию. Теперь важно донести до людей, что вакцина - это шанс вернуть нам нормальную жизнь. Помню, как ровно год назад мне, как Главному государственному санитарному врачу, пришлось сообщить, что Covid-19 зафиксирован в Украине. В течение всего этого времени мы боремся с эпидемией силами медиков и путем карантина. Нам удается держать ситуацию под контролем, однако, болезнь не отступает", - сказал заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

В данный момент в Украине вакцинируют медиков "ковидних" больниц, бригады скорой помощи, а также военных на фронте.

Чтобы показать, что вакцина безопасна, одними из первых вакцинировались Президент Украины Владимир Зеленский и Министр здравоохранения Максим Степанов.

В то же время в ЦОЗ отметили, что когда в страну поступит более вакцин, Минздрав планирует совмещать этапы, чтобы ускорить процесс иммунизации населения против Covid-19.

Напомним, что 23 февраля, в аэропорт "Борисполь" прибыла первая партия вакцины от коронавируса CoviShield, произведенной в Индии по лицензии британской компании AstraZeneca. 24 февраля в Украине началась вакцинация от коронавируса, а позже стартовала онлайн-запись на получение прививки.

Также "Страна" сообщала, что вакцинация украинских военных от коронавируса началась еще 26 февраля. Препарат получили военнослужащие в районе проведения Операции объединенных сил.