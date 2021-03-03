Экс-президент США Дональд Трамп заявил своим сторонникам, что он серьезно рассматривает возможность еще раз баллотироваться на пост президента в 2024 году. А его близкие советники хотят, чтобы он выбрал в качестве кандидата на пост вице-президента не Майка Пенса, а кого-то другого.

Об этом сообщает Bloomberg.

О президентских амбициях Трамп говорил публично на конференции консервативных политических сил, а альтернативу обсуждал в частном порядке. Сейчас Трамп оценивает, кто, по его мнению, поддерживал его в конце срока, а кто - нет, рассказали два близких к нему источника, пожелавших сохранить анонимность.

Советники Трампа предлагали кандидатуры темнокожего мужчины и женщины. Это 49-летняя губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм и 55-летний афроамериканец, сенатор от Южной Каролины Тим Скотт. Во вторник Трамп публично поддержал его переизбрание. К слову, Скотт - единственный темнокожий республиканец в Сенате США.

Между тем сам Пенс не говорил, заинтересован ли он в том, чтобы снова сотрудничать с Трампом.

Впрочем, пока это все весьма отдаленные планы. По словам знакомых с ситуацией людей, Трамп вряд ли сделает заявление о твердом решении баллотироваться до лета 2023 года.

Как писала "Страна", на днях Трамп выступил с первой публичной речью после ухода с поста президента. Мы рассказывали, о чем он говорил.

Также мы приводили результаты опроса, по которым если Трамп создаст свою политическую партию, в нее готовы вступить почти 50% избирателей из числа симпатизирующих республиканцам.