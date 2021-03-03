В Минздраве во Всемирный день слуха напомнили о риске потери слуха и рассказали пять способов, которые помогут защитить его.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

"По статистике ВОЗ, каждый десятый человек в мире теряет слух. У части людей, которые имеют нарушения слуха, причинами состояния генетические факторы, осложнения во время беременности или инфекционные заболевания. Другая часть людей находится в группе риска из-за того, что часто слушает громкую музыку в наушниках или посещает шумные места", - рассказали в ЦОЗ.

Там напомнили, что слух стоит проверять регулярно - каждый год или когда вы заметили резкое снижение слуха. Также в Минздраве советуют посетить своего семейного врача или сразу оториноларинголога (ЛОР) и пройти тест на проверку слуха - аудиограмму.

Помимо этого, представители МОЗ рассказали, как защитить свой слух от снижения:

в наушниках включайте громкость максимум 60% и слушайте музыку не дольше, чем час. Это еще называют правилом 60 на 60. Попробуйте отказаться от наушников-капелек в пользу накладных;

избегайте мест, где раздаются громкие звуки: концерты, строительства и т.д. Давайте вашим ушам возможность отдохнуть, если вы вынуждены долго находиться возле источника звука. Попробуйте ушные затычки;

консультируйтесь со своим семейным врачом по заболеваний ЛОР-органов (ухо, горло, нос) и принимайте лекарства, которые могут влиять на уровень слуха, только по назначению врача;

наблюдайте за своим состоянием и состоянием своих близких. Если вы замечаете изменения в уровне слуха, отметили, что вы чаще начали переспрашивать собеседника либо не разбираете все его слова, непременно записывайтесь на прием к врачу;

регулярно проверяйте слух! Это позволит вам вовремя заметить снижение слуха и среагировать.

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